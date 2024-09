Salernitana, sprint cessione Legowski e Valencia: tre club su Joao Pedro L'italo-brasiliano è al momento in standby: in Italia ci sono interessamenti da serie A e B

Due cessioni da perfezionare. Il lavoro di Gianluca Petrachi non è ancora terminato. Servono ancora due movimenti in uscita per far quadrare i conti e alleggerire il monte ingaggi granata. Mateusz Legowski ha ancora poche ore per dire sì alla richiesta del Rakow in Polonia. La Salernitana ha l’accordo con il club ma il mediano non ha ancora aperto al ritorno in patria. Il tempo stringe, con la deadline del mercato fissata per le 24 di domani. Discorso diverso invece per Diego Valencia: l’Atromitos conserva il vantaggio e aspetta di riabbracciare in Grecia il cileno. Nelle ultime ore però è ritornato all’assalto anche il Vojvodina, club serbo che spera nel sorpasso.

Intanto, il club al momento ha deciso di bloccare le operazioni in entrata. Uno stop che allontanerebbe anche Joao Pedro. L’italo-brasiliano però potrebbe concretizzare il suo ritorno in Italia. Sul calciatore sono piombati nelle ultime ore Venezia, Empoli e soprattutto il Sassuolo.