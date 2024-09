Salernitana-Pisa, vola la prevendita: il dato aggiornato Buona la risposta del tifo dopo le prime ore di vendita dei tagliandi

Primo giorno di prevendita per Salernitana-Pisa e dati già importanti quelli fatti registrare dal botteghino. Contro la squadra di Filippo Inzaghi, in questo momento in vetta al campionato di serie B, l’Arechi è pronto a far sentire la propria voce. Sono 2500 i tagliandi staccati nelle prime sei ore di prevendita, ai quali aggiungere i 4563 abbonamenti. Si supera dunque quota 7000 spettatori ma mancano oltre dieci giorni alla sfida, con numeri destinati a crescere.