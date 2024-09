Salernitana Women, il campionato inizia dal Lazio. E Sepe suona la carica Prima trasferta con il Grifone Gialloverde per le granatine

Inizia domani il cammino della Salernitana Women 1919 nel campionato di serie C. Per le granatine debutto in trasferta nel Lazio con il Grifone Gialloverde. A caricare le ragazze ci ha pensato Valentina De Risi, riconfermate sulla panchina della squadra campana: “Abbiamo lavorato con intensità, le ragazze hanno dato tutto quello che potevano. La prima partita è sempre un’incognita ma vogliamo dare il massimo. Affrontiamo una squadra attrezzata per questa categoria, molto esperta e che si è rinforzata molto. Ci attende una sfida difficile ma noi proveremo a dire la nostra”. A suonare la carica sui social anche Luigi Sepe che ha affidato il suo messaggio attraverso il canale social del club.

Di seguito la rosa delle calciatrici a disposizione di coach De Risi.

PORTIERI: Paola Giliberti 12, Maria Rita Pascale 1.

DIFENSORI: Marianna Apadula 27, Antonella Apicella 21, Dominga Pia Calvanese 26, Francesca Cicchetti 5, Simona Cozzolino 23, Margherita De Lucia 24, Gabriella Giurbino 13, Maria Donatella Marino 19.

CENTROCAMPISTI: Barbara Abate 99, Zaira Cuciniello 20, Giulia Falivene 8,

Simona Ferrentino 17, Sara D’Orso 14, Vittoria Genovese 33, Donata Piccolo 45, Serena Sabatino 7.

ATTACCANTI: Margaret Colonnese 11, Rossella Cuomo 9, Giovanna D’Aura 6, Angela Donnarumma 16, Giulia Olivieri 10, Patrizia Piscopo 30, Maria Gabriella Tulimieri 18.