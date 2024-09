Salernitana-Pisa, è febbre granata: Curva Sud Siberiano sold-out Venduti oltre 6000 biglietti per la sfida di domenica contro i toscani dell'ex Inzaghi

L’entusiasmo alle stelle per la partenza orgogliosa della Bersagliera. I sorrisi per un mercato che, al netto delle tante difficoltà, ha consegnato tra le mani di Giovanni Martusciello una rosa ambiziosa e piena di potenziale. Per Salernitana-Pisa l’Arechi è pronto a testimoniare tutto il suo amore e soprattutto la fiducia nel nuovo progetto tecnico creato dal ds Gianluca Petrachi. Dopo l’ottimo numero in sede di campagna abbonamenti, ora arriva un nuovo attestato di stima: contro il Pisa dell'ex Pippo Inzaghi, domenica ci saranno almeno 10mila spettatori, con la Curva Sud Siberiano già sold-out con largo anticipo. Mano tesa alla squadra: Salerno dà il braccio alla sua Salernitana.