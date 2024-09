Salernitana-Pisa, Inzaghi: "Emozionante tornare all'Arechi, affetto indelebile" Le parole al miele dell'ex: "Saremo avversari ma resta tutto quello che abbiamo vissuto"

Filippo Inzaghi torna all’Arechi. Il tecnico nerazzurro ha presentato Salernitana-Pisa: “Dopo una sosta bisogna subito riavvolgere il nastro ma la squadra si è allenata bene. Giochiamo in un bellissimo stadio e loro in casa hanno vinto le prime due partite. Sarà un bel banco di prova per noi ma siamo pronti. Ci attendono tante insidie. La Salernitana è una squadra che si è rinforzata molto e ha un pubblico da serie A. per me tornare a Salerno sarà molto emozionante. Nonostante sono rimasto pochi mesi ho ricevuto tantissimo affetto e credevo molto in quello che stavo facendo. Tutti sanno come è andata ma l’affetto resta indelebile. E’ chiaro che per novanta minuti saremo avversari, però sono sicuro che finita la partita saremo contenti che dalla prossima giornata il campionato proseguirà in modo positivo per entrambi.

Infortunio Leris? Leris come Esteves è un giocatore poco sostituibile per le caratteristiche che possiede. Noi però dobbiamo essere più forti di tutto e di tutti. Abbiamo una rosa all’altezza e sono sicuro che troveremo le alternative giuste. Dispiace perché sia Leris che Esteves sono due giocatori straordinari e ben voluti da tutti. Il nostro obiettivo è quello di farci trovare sempre nelle prime posizioni quando tornerà Leris. Svincolati? Non ci abbiamo pensato anche perché credo molto in questa squadra e credo che possiamo andare avanti. Il suo infortunio ci deve dare ancora più forza e coesione. La squadra giocherà anche per lui e per Esteves”.