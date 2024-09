Salernitana, col Pisa non solo il nodo Var: nel finale proteste per due rigori Resta il disappunto per due possibili penalty

Mentre il polverone Var prova a spegnersi (“Ci sono stati problemi tecnici ma non dipendono da noi – ha spiegato all’Ansa il numero uno degli arbitri Carlo Pacifici -. Il sistema della tecnologia in campo dipende da una società che lavora per Lega Serie A e Lega Serie B. Con l’aiuto delle Leghe cercheremo di capire cosa è successo”), in casa Salernitana resta però la rabbia per alcuni episodi arbitrali che ancora una volta hanno voltato le spalle ai granata. Nel finale concitato della sfida con il Pisa il club campano ha invocato per due volte il penalty. Prima al minuto 89, con una giocata di Simy stoppata dal colpo di braccio di Calabresi (foto in alto). Rapido check e nessun richiamo all’on-field review nonostante le proteste dei calciatori.

Poi l’episodio ancora più netto al minuto 92’: cross in area e Torregrossa, pronto a raggiungere il pallone, viene cinturato da Canestrelli. Sul pallone si avventerà poi Simy che esalterà Semper al grande intervento, eppure resta l’episodio piuttosto netto non sanzionato né da Bonacina né dal Var Maresca. Un pomeriggio da dimenticare dunque, mentre l’elenco delle azioni controverse nei confronti della Bersagliera continua ad allungarsi.