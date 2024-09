Salernitana, Martusciello incassa la "iella" Tongya e pensa a Braaf L'olandese in predicato di debuttare da titolare in campionato. Inseguono Dalmonte e Valencia

Una brutta notizia. L’infortunio al polpaccio di Franco Tongya obbliga Giovanni Martusciello a perdere il suo “uomo in più” della Salernitana. Con il Pisa fu devastante sulla corsia sinistra, prima della fitta al polpaccio e del dirottamento a centrocampo nell’intervallo. “Lui ha caratteristiche che possono servirci anche in mezzo al campo”, la carezza dell’allenatore nel post-partita. Lo stop di quattro settimane lo obbligherà a dover rinunciare al calciatore più in forma, in grado di garantire sia giocate sulle corsie che intensità e forza ad un centrocampo che appare in debito d’ossigeno.

Per Martusciello ora è caccia al sostituto. Gli indiziati sono due, con favorito l’olandese Braaf. Subentrato senza squilli nella ripresa della sfida con il Pisa, l’olandese è però il calciatore con più gol insieme a Simy realizzati con il Sudtirol e con la Sampdoria. In caso di investitura sarebbe la prima maglia da titolare in campionato. Più indietro invece sia Dalmonte che Valencia, con quest’ultimo ancora protagonista di voci di mercato.