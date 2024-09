Salernitana, Martusciello può sorridere: Soriano e Adelaide tornano in gruppo I due centrocampisti saranno gestiti in vista della trasferta di Reggio Emilia

In casa Salernitana non arrivano soltanto cattive notizie dall'infermeria. Se da un lato Giovanni Martusciello mastica amaro per l'infortunio di Franco Tongya che dovrà fermarsi per almeno un mese, il tecnico ritrova due pedine importanti in mezzo al campo. Alla seduta di allenamento svolta questa mattina al "Mary Rosy" hanno, infatti, partecipato anche Roberto Soriano e Jeff Reine-Adélaïde. I due centrocampisti hanno recuperato dai rispettivi infortuni e si sono messi a disposizione del tecnico. Entrambi, tuttavia, saranno gestiti per evitare possibili ricadute. Sia Soriano che Adélaïde sono reduci da un lungo periodo d'inattività per il quale lo staff tecnico ha stilato un'apposita tabella di marcia. Non è da escludere che entrambi possano essere convocati per la trasferta di Reggio Emilia ma l'impiego sarà comunque centellinato.

In infermeria, intanto, restano soltanto Davide Gentile e Franco Tongya: il difensore ha lavorato precauzionalmente a parte ma è sulla via del recupero. Tongya, invece, ha svolto soltanto fisioterapia e tornerà a disposizione dopo la sosta del campionato. Domani pomeriggio alle 16 nuova seduta di allenamento per i granata, sempre al Mary Rosy.