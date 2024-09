Salernitana, a Reggio Emilia ci sarà anche Valencia: niente addio (per ora) Saltata anche l'opzione Israele: si cercano altre soluzioni

Altra nazione da depennare. Diego Valencia resta alla Salernitana. L’attaccante cileno non lascerà la Bersagliera, almeno per ora. Perché alla volontà del Pollo di continuare la sua avventura italiana c’è la versione opposta della società, bramosa di cedere il calciatore per alleggerire il proprio monte ingaggi. Nelle ultime ore si era fatta largo l’ipotesi di un inserimento del Maccabi Haifa per l’ex nazionale cileno. Nulla di fatto, con il mercato israeliano che si è chiuso ieri senza nessun accordo. Ennesima occasione persa per il calciatore che nelle scorse settimane aveva detto “no” sia ai serbi del Vojvodina che ai greci dell’Atromitos. Al momento, le uniche finestre di mercato ancora aperte sono quelle africane e gli Emirati Arabi, unica sessione che potrebbe ingolosire il calciatore.

Il ds Gianluca Petrachi continua a lavorare ai fianchi soprattutto dell’entourage del calciatore, restio ad accettare nuove destinazioni. Al momento, come ammesso anche da Martusciello nel pre-Pisa, la punta sudamericana resta a disposizione del tecnico, con la possibilità di poter strappare minuti viste le assenze di Tongya e Kallon. Valencia punta anche su una statistica: prima dell’esclusione tecnica con il Pisa, il cileno era sempre sceso in campo dal primo minuto nelle precedenti cinque uscite fra serie B e Coppa Italia.