Salernitana, verso la Reggiana Martusciello pensa ad un cambio per reparto Il tecnico granata cambia volto alla sua squadra

Giovanni Martusciello medita cambi per la sua Salernitana. In vista della trasferta di Reggio Emilia contro una Reggiana arrabbiata per le due sconfitte di fila proprio come i campani, il tecnico della Bersagliera immagina una novità in ogni reparto. In difesa, Jaroszynski prova a sorpassare Njoh e prendersi con una settimana di ritardo la fascia sinistra. Anche a destra è ballottaggio, con Ghiglione che insegue però Stojanovic.

In mezzo al campo invece Maggiore è in predicato di una chance dal primo minuto e lascerebbe il duello tra Tello e Hrustic per completare la mediana che avrà in Amatucci il perno centrale. Provano a strappare una convocazione Soriano e Reine-Adelaide, anche questo pomeriggio in gruppo per tutta la seduta. In attacco invece Braaf e Verde saranno le due ali, con Simy che appare in vantaggio sulla concorrenza per il ruolo di centravanti.

Tutti dubbi di formazione che Martusciello scioglierà domani mattina nella rifinitura in programma alle ore 10:00. Sul treno che partirà nel primo pomeriggio non saliranno Tongya (infortunato), Kallon (squalificato) e verosimilmente Gentile, out anche oggi per un problema muscolare.