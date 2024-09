Salernitana, Antonio Iannone sarà il nuovo addetto agli arbitri La conferma di Petrachi: "Serve una figura in grado di saper parlare con gli arbitri"

“Abbiamo deciso di avvalerci di una figura importante per il ruolo di addetto agli arbitri, una personalità in grado di saper parlare con loro evitando alcuni casi con il rischio di scelte discutibili”. L’ammissione era arrivata direttamente da Gianluca Petrachi nell’immediato post-partita di Reggiana-Salernitana. Nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità dell’ingaggio di Antonio Iannone come nuovo addetto all’arbitro per la squadra granata. Dopo settimane di riflessioni, con l’ex Avella anche tra i nomi più chiacchierati, con nel mezzo anche le polemiche per il caos Var con il Pisa, il club campano ha sciolto le riserve: napoletano classe 1974, Iannone è stato arbitro prima di dire addio in seguito allo scoppio del caso Calciopoli. Dopo aver svolto il ruolo di opinionista per diversi media napoletani, ora la Salernitana e un ruolo considerato chiave in un momento già delicato della stagione.