Salernitana, carica Torregrossa: "Basta amarezza, ora grinta e determinazione" L'attaccante sui social: "Solo uniti e lavorando sodo possiamo raggiungere i nostri obiettivi”

Ernesto Torregrossa lancia un segnale all’intero ambiente Salernitana. Attraverso i propri canali social, il numero 10 granata ha postato una sua foto in maglia bianca, indicando la patch in onore di San Matteo e indirizzando un messaggio ai propri tifosi: “Mettiamo da parte l’amarezza per la vittoria mancata e iniziamo la settimana con grinta e determinazione! Solo uniti e lavorando sodo possiamo raggiungere i nostri obiettivi”.

Per l’attaccante manca ancora il primo gol in maglia Salernitana. A Reggio Emilia solo un grande intervento di Bardi è riuscito a cancellare la giocata da tre punti a tempo scaduto. Ora con l’Udinese mercoledì ci sarà la possibilità di mettere minuti nelle gambe e accrescere la condizione.