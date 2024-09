Serie B, il Pisa "batte" a tavolino il Cittadella: Super Pippo tenta la fuga I toscani hanno ottenuto lo 0-3: i veneti avevano schierato un calciatore che non era in distinta

Continua il momento magico del Pisa di Pippo Inzaghi. I neroazzurri, ai successi sul campo, hanno abbinato anche quello ottenuto nelle aule della giustizia sportiva.

"La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta da Umberto Maiello, ha accolto il reclamo del Pisa, applicando alla società A.S. Cittadella la sanzione della perdita della gara casalinga con il Pisa dello scorso 27 agosto con il punteggio di 0-3. Nel secondo tempo del match, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie B, l’allenatore del Cittadella, Edoardo Gorini, aveva fatto entrare in campo il calciatore Jacopo Desogus, che non compariva nella distinta di gara", si legge nel comunicato diffuso dalla Lega di serie B.

La partita era terminata 1-1. Con i tre punti a tavolino, la formazione toscana legittima il primo posto in classifica, salendo a quota 16 punti, a +4 sullo Spezia e a +5 sul Sassuolo. Un avvio di campionato super per la formazione di Filippo Inzaghi, protagonista di 5 vittorie ed un pareggio.