Salernitana-Catanzaro, fischia Marinelli: spettri del derby con il Napoli Il fischietto di Tivoli ha un bilancio di due vittorie in otto precedenti. A gennaio tanti episodi

Sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli ad arbitrare Salernitana-Catanzaro, in programma domenica alle ore 15:00. L’arbitro laziale avrà come assistenti Pietro Dei Giudici di Latina e Alex Cavallina di Parma. Il quarto uomo sarà Nicolò Dorillo di Torino. Al VAR ci saranno Giacomo Camplone di Pescara e Oreste Muto di Torre Annunziata.

Otto precedenti per Marinelli con la Salernitana, con un bilancio di due vittorie, due pareggi e ben quattro ko. Il fischietto di Tivoli fu protagonista nell’ultimo derby con il Napoli dello scorso gennaio: finì 2-1 per i partenopei con gol di Rrahmani nel finale di gara, non senza polemiche sia per il penalty concesso e trasformato da Politano che per l’azione che portò alla rete del difensore.