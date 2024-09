Catanzaro, gli ultras ai tifosi: "A Salerno rispetto per chi andrà nei Distinti" Una nota dei gruppi organizzati giallorossi: "Niente striscioni o stendardi"

“In trasferta con mentalità”. Gli Ultras Catanzaro 1973 lanciano un messaggio a tutti i sostenitori che domenica saranno all’Arechi e prenderanno posto nei Distinti a causa del sold-out nel settore ospiti che ha spinto le autorità a destinare ai giallorossi un ulteriore spicchio di stadio. “Invitiamo i tifosi che prenderanno posto nel settore Distinti a non esporre striscioni, stendardi o “pezze” come segno di rispetto dei tifosi di casa che ospiteranno in un settore a loro dedicato i supporters della squadra ospite”, si legge nella nota dei gruppi organizzati giallorossi.

“In oltre 50 anni di storia non abbiamo mai avuto paura di nessuno e mai ne avremo, ma sappiamo cosa significhi rispetto e mentalità. Così come noi non saremmo tolleranti nel vedere striscioni altrui nei nostri settori, allo stesso modo chiediamo ai tifosi che domenica saranno nei Distinti di tenere un comportamento fiero ma rispettoso”, si conclude il messaggio.