Salernitana, partita l'asta benefica delle maglie in onore di San Matteo Basterà collegarsi sul sito di CharityStars. La più richiesta è la casacca di Reine-Adelaide

Tutti online a caccia delle maglie ad edizione limitata. Intorno alle 18:30 è partita l’asta delle magliette indossate dalla Salernitana in casa della Reggiana nel giorno di San Matteo. La seconda divisa stagionale disegnata dal club granata ha avuto per l’occasione una patch speciale dedicata proprio al Santo Patrono della città. Sul portale “Charitystars” è scattata la corsa ad una divisa da collezione e non sul mercato. Fino all’11 ottobre è possibile fare le proprie offerte, con al momento la maglia di Reine-Adelaide tra le più richieste e arrivata a toccare già quota 230 euro.

Da sottolineare la finalità benefica voluta dalla Salernitana per questa iniziativa: il ricavato sarà interamente devoluto alle mense cittadine dei poveri “San Francesco” (gestita da Caritas Diocesana), “Casa Nazareth” (Associazione Oasi ODV) e “Ristorante Sociale” (Associazione L’abbraccio ODV).