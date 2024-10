Palermo, ritorna il sorriso: tris al Sudtirol. Dionisi: "Ora la Salernitana" I rosanero cancellano la brutta figura di Napoli e si rilanciano: "Ora vogliamo vincere al Barbera"

Vittoria scacciacrisi. Il lunedì di serie B dispensa sorrisi per il Palermo di Alessio Dionisi. Dopo la brutta figura di Napoli, la squadra rosanero s’impone 1-3 a Bolzano, superando il Sudtirol nella ripresa. Dopo il gol del vantaggio firmato di Baniya che permette agli ospiti di chiudere avanti il primo tempo, i biancorossi rimettono le mani sulla partita con lo squillo di Casiraghi. Il Palermo ha il merito però di ripartire e portarsi prima in vantaggio per la seconda volta con lo squillo di Diakite, poi di chiudere il match con il tris del neo-entrato Insigne. Squillo pesante per i siciliani che ora sorpassano la Salernitana e rientrano in zona playoff con 11 punti.

"Abbiamo portato a casa una partita difficile e delicata ma sono felice della prestazione - le parole del tecnico Dionisi -. Abbiamo approcciato bene, ci siamo sbloccato anche su palla inattiva. Sono davvero felice perchè i ragazzi stanno lavorando tanto e meritavano un successo così importante. Reazione dopo il pari? Dopo esser passati in vantaggio potevamo continuare a giocare con qualità ed invece abbiamo pensato solo a difenderci. Invece, dopo il pari, la squadra ha reagito, ha dominato la partita e siamo stati bravi a fare nostra e chiudere la partita. Ora però piedi per terra e testa alla prossima sfida con la Salernitana che è la cosa che conta di più. Domenica sarà importante perchè oggi la tifoseria ci ha fatto sentire la propria passione e non vediamo l'ora di ritornare nel nostro stadio".