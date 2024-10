Salernitana, la nota: "Nessun incontro imminente per la cessione del club" Il club: "Il percorso societario è tutt’altro che in dismissione"

Una nota per far luce sul momento della Salernitana. Se il campo non sorride, i dubbi sul futuro del club restano. Dopo un'estate ricca di colpi di scena, per patron Iervolino resta da sciogliere il nodo futuro. Con una nota ufficiale, la società ha precisato che "la proprietà, la dirigenza e lo staff sono assolutamente concentrati su tutto ciò che c’è da fare per mettere la squadra in condizione di rendere al meglio possibile e portano avanti i progetti già ampiamente illustrati ad inizio stagione, con obiettivi da raggiungere per step".

Sul tema degli interessi per l'acquisizione delle quote granata, la Salernitana non ha negato "le interlocuzioni dei mesi scorsi con diversi soggetti che avevano manifestato interesse ad approfondire la situazione del club, si precisa che nessun appuntamento con presunti acquirenti è in programma nei prossimi giorni e che il percorso societario è tutt’altro che in dismissione: mai come in questo frangente, nella fase iniziale di un campionato di ripartenza e reset non solo tecnico, è auspicabile operare in armonia, con comunione di intenti e senza fughe in avanti che rischiano di togliere serenità a un gruppo giovane e valido, bisognoso esclusivamente di tutto il supporto possibile da parte dell’ambiente".