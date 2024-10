Salernitana, dilemma tridente: Martusciello ragiona sull’attacco Il tecnico granata recupera Braaf e pensa a Simy

Il recupero di Braaf e la possibilità di rilanciare Simy. Giovanni Martusciello si gode l’abbondanza in casa Salernitana e ora si porta avanti diversi dubbi di formazione per la sfida con il Palermo, in programma domenica pomeriggio alle ore 15. Le buone notizie dall’infermeria per Braaf hanno permesso di riaccendere il ballottaggio sulla corsia sinistra. L’olandese ha superato le noie al polpaccio e si candida per una conferma nel tridente offensivo. L’ex Verona però deve guardarsi le spalle da Hrustic, esperimento già provato a Reggio Emilia seppur sulla fascia opposta. Attende un’occasione anche Kallon, finalmente disponibile dopo la maxi-squalifica.

Per il ruolo di centravanti invece Wlodarczyk prova a confermare di nuovo la maglia da titolare come ariete. Eppure nelle ultime ore sono salite le percentuali di Simy: il nigeriano prova ad insidiare il polacco. L’altro ballottaggio riguarda la mediana, con Tello e Soriano che duellano per la casella rimasta vacante dopo l’infortunio di Reine-Adelaide.