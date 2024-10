Salernitana, sorriso Bronn: il difensore convocato dalla Tunisia Lo stopper, insostituibile per Martusciello, ancora in nazionale

Nuova chiamata internazionale. Dylan Bronn continua la sua esperienza con la Tunisia. Dopo aver ritrovato la maglia della sua nazionale nella scorsa estate, il difensore della Salernitana è stato nuovamente inserito nella lista dei convocati per la doppia sfida con Comoros sia l’11 che il 15 ottobre.

Un sorriso per il difensore della Bersagliera sempre in campo con Martusciello da questo avvio di stagione. Il tecnico granata non ha mai rinunciato sin qui allo stopper tunisino che non ha mai saltato un minuto in stagione. Bronn è il terzo calciatore della Salernitana convocato per la prossima sosta dopo Sfait e Wlodarczyk.