Salernitana, ansia Maggiore: il mediano a rischio forfait con il Palermo Il mediano ligure si è fermato per un affaticamento muscolare

Una brutta notizia per la Salernitana. Nel penultimo allenamento pre-Palermo lo staff medico granata ha dovuto incassare lo stop di Giulio Maggiore. Il club comunica un affaticamento muscolare che fa scattare immediatamente l'allarme per la trasferta in Sicilia. Le condizioni del calciatore ligure verranno valutate nelle prossime ore, con la rifinitura di domani che scioglierà i dubbi sulla possibile presenza dell'ex Spezia nella lista dei convocati.

Continua a lavorare a parte anche Nicola Dalmonte, con l'esterno che va verso il forfait per il match di domenica a causa di un affaticamento muscolare rimediato prima della sfida con il Catanzaro. Lavoro differenziato invece per Franco Tongya mentre Jeff-Reine Adelaide è alle prese con sedute fisioterapiche.