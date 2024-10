Salernitana, uomini contati in mediana per Palermo: le scelte di Martusciello Il problema muscolare di Maggiore fa suonare l'allarme

Il campanello d’allarme per Giulio Maggiore riduce ancor di più la forbice già strettissima di scelte per il centrocampo della Salernitana in vista della trasferta di Palermo. Il mediano ligure va verso il forfait, fermato dal problema muscolare che ieri lo ha obbligato a sfilarsi dal gruppo e ora incrociare le dita. La scelta definitiva arriverà questa mattina dopo la rifinitura in programma alle ore 11:00 ma la sensazione è che non si forzerà. La sosta alle porte permette di poter tirare il freno ed evitare guai peggiori.

Una nuova assenza in un reparto che non avrà a disposizione né Reine-Adelaide né Tongya, quest’ultimo calciatore che da mezzala aveva reso e bene nella prima parte di stagione. Martusciello ha in Amatucci la certezza ma si appresta a cambiare ancora la batteria di mezzali: Tello dovrà garantire equilibrio e dinamismo, Hrustic invece avrà il compito di dare qualità alla manovra. Insegue Soriano, con l’italo-tedesco pronto a subentrare.