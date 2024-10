Salernitana, gioia social dopo Palermo. Sepe: "Vittoria da gruppo importante" I calciatori granata festeggiano l'exploit del Barbera

“Una vittoria da gruppo importante”. L’exploit di Palermo ha permesso alla Salernitana di svoltare. Mancava uno squillo importante, altisonante per confermare la portata del progetto granata. Il successo del Barbera è stato un toccasana, fondamentale per la classifica ma soprattutto per il morale di una squadra che aspettava un segnale forte. Sui social, Luigi Sepe ha lanciato messaggi da capitano: “In una cornice da serie A, arriva una vittoria importante. Ora abbiamo la sosta per ricaricare le pile e farsi trovare pronta per la prossima battaglia. A casa nostra, tutti assieme”.

Sorride anche il terzino francese Njoh che parla di “grande gara e grande vittoria”. Torregrossa parla di “passo dopo passo” e poi prende in giro il compagno di squadra Jaroszynski. Il resto del gruppo ha invece sottolineato la propria gioia riprendendo l’esultanza sotto il settore ospiti al triplice fischio finale. Il modo migliore per approcciare alla sosta del campionato.