Nasce "Federtifosi", a Giffoni Valle Piana l'assemblea costituente Anche tanti tifosi della Salernitana hanno partecipato alla riunione

Una data importante per le tifoserie organizzate italiane, alle prese con i tanti “mali” del calcio moderno che stanno minando la passione popolare. Questa mattina, presso il Resort dei Picentini a Giffoni Valle Piana si è celebrata l’assemblea costituente di “Federtifosi”, la nuova associazione a livello nazionale che raccoglie le principali associazioni e i centri di coordinamento clubs di tantissime squadre tra serie A e serie B. Federtifosi nasce lo scorso 2023 in modo quasi spontaneo, per contrapporsi e superare un vecchio e ormai logoro modo di intendere le organizzazioni dei tifosi. Immediata è stata la risposta di tante tifoserie organizzate italiane che hanno aderito al nuovo “progetto sindacale” di categoria, consentendo così a Federtifosi di essere – già oggi – il principale punto di riferimento e il più accreditato interlocutore sia a livello di clubs calcistici, sia che sul piano delle istituzioni sportive e federali.

Questa mattina, in rappresentanza delle rispettive tifoserie erano presenti: Riccardo Santoro, Massimo Falci, Carlo Balbiani, Roberto Buonfrisco, Sonia Lotoro, Francesco Saggese, Rocco Olivieri e Raffaele Colonnese per il CCSC, Francesco Lotito (Roma), Giuseppe Munafò (Milan), Luigi Riccardi e Saverio Passaretti (Napoli), Dario Infantino (Udinese), Federico Pesavento (Vicenza), Pierantonio Pasini (Treviso), Lorenzo Minotti (Frosinone); in collegamento da remoto sono intervenuti Monia Gasperoni (Cesena), Filippo Pucci e Silvano Fradoni (Fiorentina), Maurizio Primiere (Perugia) e Liliana Baldini (Pisa). Considerando che in serie A società come Inter e Juventus non hanno associazioni né centri di coordinamento, si può facilmente intuire il peso che potrà avere Federtifosi a livello nazionale.

Tante le battaglie che promette di portare avanti il neonato “sindacato” dei tifosi italiani. “Grazie agli amici di Salerno per aver voluto celebrare qui la prima assemblea. Il momento del calcio italiano è assai critico – ha esordito Francesco Lotito dei Roma Clubs – e diverse curve italiane vivono una fase di enorme difficoltà. Tante le questioni spinose, dal caro biglietti per i settori ospiti al ruolo degli Slo, ma Federtifosi si impegna a diventare punto di riferimento per ogni battaglia dei tifosi italiani”.

Al termine della discussione sullo statuto – coordinata da Giuseppe Munafò – si è passati alla elezione degli organi direttivi. Francesco Lotito è stato eletto presidente di Federtifosi, mentre i due vice saranno Giuseppe Munafò e Riccardo Santoro. Segretario è stato nominato Pierantonio Pasini. Infine il consiglio direttivo sarà composto – oltre che delle persone sopra elencate – da Lorenzo Minotti, Dario Infantino e Saverio Passaretti.

“Questa è una data da ricordare per il movimento delle tifoserie italiane – ha commentato il neo vicepresidente nazionale di Federtifosi Riccardo Santoro – abbiamo il compito di preservare i valori autentici dello sport e della passione per la propria squadra di calcio, abbiamo l’onere di trasmettere ai nostri figli l’amore per i colori sociali e quel senso di appartenenza che non può in alcun modo essere mortificato da diritti televisivi, provvedimenti di ordine pubblico o interessi di altra natura. Con gli amici di Federtifosi nasce davvero una nuova era”.