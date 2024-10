Salernitana, buone notizie dall’infermeria: recuperati Tongya e Dalmonte Si svuota la lista degli indisponibili, con il solo Reine-Adelaide costretto al forfait

Nuovi sorrisi per Giovanni Martusciello. Sotto gli occhi del patron Danilo Iervolino, del presidente Roberto Busso, del vice Gianni Petrucci, dell’ad Maurizio Milan e del direttore sportivo Gianluca Petrachi, la Salernitana ha ripreso ad allenarsi per la delicata sfida interna con lo Spezia. Buone notizie dall’infermeria: Nicola Dalmonte e Franco Tongya si sono allenati parzialmente in gruppo e ora spingono per una convocazione per il match di sabato. Di nuovo in gruppo anche Petar Stojanovic, dopo gli impegni con la sua Slovenia. Continua invece a lavorare a parte Jeff Reine-Adelaide. Domani seduta pomeridiana, con squadra in campo alle 15:30.