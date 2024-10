Salernitana-Spezia, le probabili formazioni: Maggiore sostituirà Amatucci Alle 15:00 scontro diretto d'alta quota all'Arechi. Martusciello ha sciolto i suoi dubbi

Sfida d’alta quota. Salernitana e Spezia vogliono continuare a sognare. All’Arechi alle ore 15:00, si sfidano due squadre con il morale alle stelle e ambizioni di volare in alto. La Bersagliera è reduce dalla striscia di tre risultati utili consecutivi, impreziositi dal bel successo di Palermo. Lo Spezia vuole tenersi stretto il secondo posto e il record di miglior difesa del torneo.

In casa Salernitana, c’è da fare i conti con il terribile lutto che ha stravolto Lorenzo Amatucci e che ha lasciato i segni anche nello spogliatoio granata. Martusciello dovrà rinunciare al suo pilastro in mezzo al campo, affidando la regia a Maggiore. In difesa si andrà sull’usato sicuro, con Sepe protetto da Stojanovic e Njoh sulle fasce, con Ferrari e Bronn al centro. Le due mezzali saranno Tello e Soriano, con Maggiore alle loro spalle. Davanti ancora chance per Simy, con Verde e Braaf come esterni. Recuperati per la panchina Tongya e Dalmonte, carte da poter giocare a gara in corso. “Non hanno ancora i novanta minuti ma con cinque cambi si cambia quasi il 50 per cento della squadra: tutti devono sentirsi titolari”, le parole di Martusciello in conferenza stampa. Non ci sarà invece Reine-Adelaide, ancora out per infortunio.

Lo Spezia di D’Angelo invece riparte dal consolidato 3-4-2-1. La difesa sarà guidata dall’under 21 Bertola, mentre in mezzo al campo brillerà la stella di Salvatore Esposito. Il regista sarà affiancato da Cassata, con Vignali e Reca sulle corsie. Davanti invece chance per Di Serio, pronto a supportare con Falcinelli il talentuoso Francesco Pio Esposito.

SALERNITANA-SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Tello, Maggiore, Soriano, Verde, Simy, Braaf.

SPEZIA (3-4-2-1): Gori; Mateju, Wisniewski, Bertola; Vignali, S.Esposito, Cassata, Reca; Falcinelli, Di Serio; F.Esposito