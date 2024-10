Salernitana, sfuma il record: Sepe si ferma a quota 353’ di imbattibilità Continua la maledizione con i post-sosta per le nazionali

Un colpo da maestro. La rovesciata di Soleri, applaudita anche in tribuna all'Arechi dai tifosi della Salernitana, ha costretto Luigi Sepe ad inchinarsi 353 minuti dopo l’ultima volta. La prodezza dell’attaccante della Spezia non solo ha rotto l’equilibrio e indirizzato il match verso la squadra ligure ma ha chiuso la striscia d’imbattibilità inanellata dalla squadra granata. Dopo aver abbassato la saracinesca, rimanendo imbattuto nelle sfide con Reggiana, Catanzaro e Palermo, la difesa della Salernitana ha ripreso a subire nuovamente gol: striscia chiusa a quota 353 minuti, con il cammino della difesa granata secondo miglior rendimento in campionato, superando il Cittadella di un minuto e mettendosi alle spalle del Bari.

E nel gioco delle statistiche rientra anche la fatica per la squadra granata nell’approcciare con i post-sosta per le nazionali. La Salernitana era caduta con il Pisa, al rientro dagli impegni internazionali dello scorso settembre. Ora anche con lo Spezia un nuovo ko. E sono cinque di fila in serie B, quando nel 2020-2021 ha perso tutti i suoi ultimi tre match dopo-sosta, da Empoli (0-5), Lecce (0-2) e Monza (1-3).