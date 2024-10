Cremonese-Salernitana, da oggi la prevendita per il settore ospiti Biglietti in vendita dalle ore 15:00, info e dettagli

Un nuovo esodo. Nonostante la delusione per la sconfitta con lo Spezia, il popolo della Salernitana è pronta a tendere ancora la mano alla sua squadra. Allo Zini di Cremona, è prevista una nuova “ondata” granata per la sfida di sabato pomeriggio alle ore 15:00. Da questo pomeriggio alle 16:00 e fino alle 19:00 di venerdì saranno in vendita i tagliandi per il settore ospiti, con una capienza da 2425. Il costo dei biglietti è di 15 euro, con i ragazzi tra i 14 e i 18 anni che pagheranno 10 euro. Per i junior invece 5 euro. Non ci sono limitazioni in materia di ordine pubblico.