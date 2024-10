Salernitana, Giudice Sportivo ancora amaro: nuova ammenda al club Punito il lancio di un fumogeno

Costa caro ancora una volta il Giudice Sportivo per la Salernitana. Il club granata è stato sanzionato con un'ammenda di 3000 euro “per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo (della gara con lo Spezia, ndr), lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l’arbitro ad interrompere la gara per circa venti secondi”. Si tratta di una nuova ammenda dopo la sanzione incassata dopo gli episodi di Palermo e per il quale il club ha fatto ricorso. In lista diffidati Stojanovic e Tello mentre nella Cremonese non ci saranno squalificati.