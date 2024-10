Cosenza-Salernitana, stop ai tifosi granata: l'Osservatorio rimanda al Casms Possibili limitazioni per la trasferta in Calabria. Via libera invece per i tifosi del Cesena

Si prevedono limitazioni in materia di ordine pubblico per Cosenza-Salernitana. Nella riunione del Viminale sugli eventi del prossimo weekend, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha inserito Cosenza-Salernitana tra le sfide con connotati di rischio. Al momento, manca il via libera alla gestione ordinaria di sicurezza per la sfida in programma sabato prossimo alle ore 17:15. Palla al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con possibili restrizioni per la tifoseria granata al vaglio e pronte ad essere ufficializzate nei prossimi giorni.

Intanto, via libera invece per i tifosi del Cesena all'Arechi per il turno infrasettimanale di martedì sera all'Arechi. Dalle ore 11:00 di domani, giovedì 24 ottobre, saranno in vendita i tagliandi per il Settore Ospiti al costo di 14 euro. La prevendita si chiuderà lunedì pomeriggio alle ore 19:00.