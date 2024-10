Salernitana, subito in campo: Torregrossa e Kallon novità con il Cesena Il tecnico parlerà alla squadra: serve una scossa. Possibili novità di formazione

Il tour de force della serie B permette alla Salernitana di mettere da parte giudizi e riflessioni ed immergersi subito sul campo. Il ko di Cremona ha aperto crepe sulla stabilità della panchina di Giovanni Martusciello ma il turno infrasettimanale con il Cesena rappresenta subito la chance per allontanare i nuvoloni neri che si sono addensati sulla panchina del tecnico ischitano. Nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy Martusciello parlerà alla sua squadra, analizzerà cosa non ha funzionato a Cremona ma soprattutto proverà a toccare le corde giuste. Ci ha provato anche il ds Gianluca Petrachi nell’intervallo dello Zini: la reazione c’è stata, seppur solo a metà.

La sfida con i bianconeri vale tantissimo e ha già il carattere di quelle determinanti. Si ragiona sulle possibili novità di formazione: occhi soprattutto in attacco, reparto che continua a restare a secco. Per Torregrossa arriverà la prima chance dal primo minuto, nel nome della staffetta paventata da Martusciello nel post-Cremonese. Spera anche Kallon, pronto a dare il cambio ad uno spento Verde. In mediana serve l’equilibrio di Maggiore, mentre Hrustic insidia Soriano. Dietro spera Ghiglione per uno Stojanovic appannato.