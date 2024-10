Cosenza-Salernitana, prende quota l'ipotesi slittamento Nuova data e orario per la trasferta in Calabria

Un'indiscrezione che prende quota ora dopo ora. Cosenza-Salernitana si appresta a cambiare giorno: non si giocherà più sabato pomeriggio alle ore 17:15 bensì domenica alle ore 15:00. Una decisione paventata nei giorni scorsi e ora al vaglio del Casms dopo la decisione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di inserire la sfida del San Vito-Marulla tra quelle con connotati rischi in materia di ordine pubblico.

Tra le tante valutazioni anche l'Oktoberfest della Calabria, una manifestazione che nelle ultime quattro edizioni ha già richiamato in totale 900mila persone e in concomitanza con la sfida di serie B che avrebbe obbligato a vietare la trasferta dei supporters della Salernitana. Da qui la decisione di spostare il match alle ore 15:00 di domenica che, nonostante non proprio i salti di gioia della Lega Serie B, ora prende sempre più corpo.