Salernitana, l'Arechi resta a secco per un guasto: spostata la rifinitura La situazione è tornata alla normalità in serata

Un improvviso guasto alla rete idrica in zona Arechi ha costretto la Salernitana a rivedere in extremis la sua organizzazione. Nel pomeriggio, infatti, la squadra granata avrebbe dovuto effettuare la seduta di rifinitura nel proprio stadio, dove domani sera affronterà il Cesena per il turno infrasettimanale del torneo cadetto. Poco prima dell'inizio dell'allenamento, tuttavia, si è verificato un imprevisto: nella zona orientale della città c'è stato un guasto ad alcune tubature dell'acqua che ha lasciato a secco sia gli spogliatoi dello stadio (e quindi anche le docce) che altre abitazioni della zona.

La Salernitana, dunque, in extremis si è trasferita al Mary Rosy dove ha svolto regolarmente la seduta di rifinitura agli ordini di mister Martusciello. La situazione, tuttavia, dopo qualche ora è tornata alla normalità anche in zona Arechi: Salerno Sistemi ha provveduto a riparare il guasto, ripristinando l'erogazione idrica e scongiurando ogni tipo di problema in vista di Salernitana-Cesena in programma domani sera.