Salernitana-Cesena, le probabili formazioni: Torregrossa guida l’attacco Martusciello non cambia modulo e riparte delle certezze: il numero dieci debutta dal 1'

Serata rovente. All’Arechi, la Salernitana cerca riscatto e soprattutto un sorriso per fermare il traballare della panchina di Giovanni Martusciello. Il secondo ko di fila ha acceso i riflettori sulla posizione del tecnico ischitano, bramoso di un sussulto per allontanare i nuvoloni neri che si sono addensati sulla sua testa. Con il Cesena la squadra granata vuole lasciare la zona playout e riproporsi in una parte tranquilla di classifica.

In un Arechi da minimo stagionale (si tenta una rincorsa per provare ad arrivare a doppia cifra), la Bersagliera ripartirà dalle sue certezze: sarà 4-3-3 con diverse novità di formazione rispetto a Cremona. In porta ci sarà ancora Fiorillo, protetto dalla linea a quattro che avrà come novità Ghiglione. L’ex Cremonese potrebbe far rifiatare il diffidato Stojanovic e completare il pacchetto arretrato con Bronn, Ferrari e Njoh. In mediana, Maggiore potrebbe soffiare la maglia da titolare a Tello, agendo così come mezzala sinistra nella cerniera centrale che ha in Amatucci e Soriano le due certezze. Davanti scocca l’ora di Torregrossa: il numero 10 ha messo minuti nelle gambe a Cremona e per una gestione delle fatiche scenderà in campo dal 1’. Ai suoi lati Tongya e Verde, nonostante il rampante Kallon insegua. Nel Cesena invece lo spauracchio numero uno sarà il capocannoniere della serie B Shpendi, con l’ex Antonucci a suggerirlo sulla trequarti.

SALERNITANA-CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (4-3-3): Fiorillo; Ghiglione, Bronn, Ferrari, Njoh; Maggiore, Amatucci, Soriano; Verde, Torregrossa, Tongya.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Francesconi, Bastoni, Donnarumma; Berti, Antonucci; Shpendi.