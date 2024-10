Salernitana-Cesena 1-1, Mignani: "Pari giusto, netta l'espulsione di Fiorillo" Il tecnico: "Nel secondo tempo potevamo fare di più ma i granata si sono difesi bene"

Michele Mignani ha parlato al termine di Salernitana-Cesena 1-1: “Le partite hanno tante storie all’interno. Nel primo tempo la Salernitana ha avuto possesso palla, ha fatto gol ma l’espulsione ha cambiato la partita dopo anche la nostra reazione. Abbiamo giocato più di un tempo in superiorità numerica che magari potevamo sfruttare. Non abbiamo accettato il pareggio ma potevamo fare qualcosa in più. Abbiamo mosso palla poco velocemente, cercando e trovando poco gli attaccanti, complice anche il 5-3-1 della Salernitana che ha chiuso bene gli spazi e non ci ha permesso di essere pericolosi.

Non ho rivisto l’episodio del rosso. Però il nostro calciatore era in vantaggio, ha spostato il pallone e Fiorillo l’ho travolto. Episodio finale? Non ho protestato, magari si poteva continuare vista l’occasione pericolosa”.