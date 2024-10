Salernitana Primavera, "manita" a Lecce: granatini fuori dalla Coppa Italia Ko pesante per la squadra di Fusco

Un ko pesante. La Salernitana Primavera cade a Lecce. I granatini sono stati superati 5-0 dai giallorossi, dicendo addio al cammino in Coppa Italia Primavera. Sconfitta pesante per i ragazzi di Luca Fusco, infarcita di seconde linee per la sfida odierna. Sotto gli occhi del patron pugliese Sticchi Damiani, la squadra di casa fa valere la categoria di differenza e parte sull’acceleratore: Kodor dopo appena due minuti porta avanti i suoi. Nella ripresa, arrivano ben quattro gol: Winkelmann raddoppia, Gorter chiude i conti. Il secondo gol di Wingelmann e l’ultima rete di Lami chiudono i giochi sul 5-0.