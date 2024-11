Salernitana-Bari, febbre da gemellaggio: superata quota 10mila spettatori Si attende il via libera della prevendita per il settore ospiti

Salernitana-Bari si prepara ad un Arechi da numeri importanti. Il primo dato di prevendita per la sfida di domenica parla di 5500 tagliandi venduti. Una prima proiezione provvisoria, alla luce dei biglietti già staccati, permette di immaginare oltre 10mila spettatori al Principe degli Stadi. La sfida fra due tifoserie gemellate permetterà dunque di vivere una domenica di festa, con l’ambiente granata pronto a stringersi intorno alla squadra di Giovanni Martusciello nonostante il periodo di difficoltà.

Il dato però è destinato a salire già nelle prossime ore, alla luce del via libera nell’aria per i tifosi del Bari e che dovrebbe arrivare domani, con contestuale apertura della prevendita. Facile immaginare che i 2000 posti in Curva Nord possano andare sold-out a strettissimo giro di posta. L’obiettivo è di provare a superare i 15683 spettatori presenti ad agosto con la Sampdoria, massimo sin qui toccato in stagione all’Arechi.