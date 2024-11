Salernitana, Hrustic giramondo: il centrocampista convocato dall'Australia Il centrocampista pronto a sfidare Arabia Saudita e Bahrain

Ajdin Hrustic torna a vestire la maglia dell’Australia. Il centrocampista della Salernitana è stato convocato dal ct Tony Popovic ed inserito nella lista dei 26 calciatori che prenderanno parte al prossimo turno di Qualificazioni ai prossimi Mondiali. La squadra gialloverde affronterà l’Arabia Saudita e il Bahrain, in una doppia sfida fondamentale per strappare il pass per i campionati iridati.

Per Hrustic si tratta delle seconda convocazione consecutiva dopo la chiamata dello scorso ottobre. Prima il cameo nel finale di gara con la Cina, poi scese in campo da titolare con il Giappone. Subito dopo il ritorno in Italia e il virus intestinale che debilitò a poche ore dalla sfida con lo Spezia. Martusciello ne apprezzò la volontà di essere a disposizione ma fece scattare l'allarme: "Dice che non soffre il jet-lag ma poco ci credo". Con il Cosenza, unica presenza del tour de force che si chiuderà domenica col Bari, prova anonima senza lasciare il segno. E lo sguardo va già al ritorno del campionato, quando la Salernitana andrà a far visita col Sassuolo di sabato, con il calciatore che tornerà in Italia solo a ridosso della trasferta.