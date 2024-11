Salernitana, inesauribile Stojanovic: il terzino convocato dalla Slovenia Nuova chiamata internazionale anche per Wlodarczyk

Nessuna pausa per Petar Stojanovic. Il terzino della Salernitana continua con la sua prima parte di stagione vissuta con il piede sull’acceleratore. Questa mattina, l’esterno è stato inserito nella lista dei convocati della Slovenia per i prossimi impegni di Nations League con Norvegia e Austria. Il commissario tecnico, Matjaž Kek, ha confermato dall’Italia anche il centrale dell’Udinese Bijol insieme al compagno di squadra Lovric, e il mediano Kurtic del Sudtirol.

Arriva anche il via libera per Szymon Wlodarczyk: la punta fa parte della lista dei 22 calciatori della Polonia Under 21 per l'amichevole contro l'Islanda, che si giocherà il 17 novembre (ore 17) a San Pedro del Pinatar, in Spagna. Sono quattro i calciatori della Salernitana convocato dopo Sfait con la Romania Under 20 e Hrustic con l’Australia. Delusione invece per Dylan Bronn: il difensore non è stato inserito nella lista della Tunisia per le sfide con Madagascar e Gambia.