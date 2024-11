Salernitana-Bari, Longo: "All'Arechi per fare punti contro una squadra forte" Il tecnico dei pugliesi: "I granata hanno raccolto meno come noi. Sarà sfida complicata"

Moreno Longo ha presentato in conferenza stampa Salernitana-Bari: “Andremo all’Arechi con l’ambizione di fare punti e con la consapevolezza di averne lasciati troppi per strada. Siamo i primi ad essere dispiaciuti per le troppe occasioni sprecate. Squadra, allenatore e staff devono prendersi in carico i problemi. Scendiamo in campo sempre con l’obbligo di vincere. La Salernitana va vissuta come un’opportunità e vincere ci farebbe vedere le cose in una maniera differente. Il problema è nella testa. CI è mancata quella cattiveria agonistica che è fondamentale per portare a casa risultati pesanti.

Obiettivo? La parola playoff non è stata buttata lì a caso perché sul campo la squadra ha dimostrato di avere buone qualità. Ora la classifica dice che stiamo a +1 sulla salvezza ma la classifica è cortissima e tutto è apertissimo. I campionati del resto non si vincono a novembre. Ora è il momento di partire dalle certezze e da queste costruirne altre. Io non credo che i playoff siano irraggiungibili ma non credo neppure ai colpi secondo cui sia impossibile incastrare tutto e subito. Bari merita di stare nelle zone nobili di classifica.

Indisponibili? Rischiamo di non avere Vicari. Saranno out Matino e Falletti. Doppia punta? E’ un’ipotesi che valutiamo.

Salernitana? La Salernitana è una squadra che come il Bari ha raccolto meno di quello che potrebbe raccogliere. Affrontiamo l’organico che è tra i primi in classifica per possesso palla e con tante individualità importanti, pronte a farci male in qualsiasi momento”.