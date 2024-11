Salernitana e Benevento Under 17 insieme al Volpe nel ricordo di Soglia I granata si sono aggiudicati il primo memorial dedicato all'indimenticato presidente

A dieci anni dalla scomparsa di Giuseppe Soglia, ex presidente della Salernitana dal 1987 al 1991, la comunità granata si è riunita al campo Vincenzo Volpe di Salerno in una giornata segnata da emozioni, sport e memoria. Nonostante il meteo inclemente, la prima edizione del memorial “Peppino Soglia” ha rappresentato un momento importante per il club e tutti coloro che amano la casacca granata, nel ricordo di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia della società.

Sul campo, si sono sfidate le formazioni Under 17 di Salernitana e Benevento. La gara si è conclusa con una vittoria dei granatini per 3-1. In rete per i ragazzi di mister De Santis sono andati Mancini, Leotta e Petraglia. A 20’ dal termine gli ospiti hanno accorciato le distanze con una bella marcatura di Cerbone.

Al termine dell’incontro, Luca Fusco - ex capitano granata e attuale tecnico della formazione Primavera -ha premiato il Benevento, allenato dall’ex attaccante di Napoli, Sassuolo e Udinese, Antonio Floro Flores. Successivamente, la famiglia Soglia ha consegnato il trofeo al capitano della Salernitana, sottolineando ancora una volta il valore simbolico di questo memorial, con l’auspicio che questa iniziativa possa diventare un appuntamento fisso per ricordare una figura fondamentale della storia della Bersagliera.