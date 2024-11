Salernitana, primo allenamento per Colantuono: c'è subito la tegola Maggiore Adelaide ha lavorato parzialmente in gruppo. Oltre al centrocampista altri quattro sono ai box

È ripresa oggi alle 15 la preparazione della Salernitana dopo i due giorni liberi concessi dopo la partita contro il Bari. Il nuovo mister Stefano Colantuono ha parlato alla squadra e ha diretto il primo allenamento sotto una fitta pioggia.

I granata hanno alternato lavoro atletico ad esercitazioni tecnico-tattiche. Jeff Reine-Adélaïde ha lavorato parzialmente in gruppo. Seduta differenziata per Luigi Sepe, Franco Tongya e Pawel Jaroszynski. Terapie per Ernesto Torregrossa.

Giulio Maggiore si è sottoposto ad accertamenti diagnostici al centro Check Up di Salerno. Il centrocampista, uscito anzitempo nel corso della sfida contro il Bari, ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro e ha già iniziato il percorso fisioterapico di recupero che, quasi sicuramente, lo terrà ai box per un paio di settimane.

Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno domani con una doppia seduta al Mary Rosy a partire dalle 11.