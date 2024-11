Salernitana, caos assistenza biglietteria: il Codacons diffida Ticketone Tutto nasce dalle difficoltà di un tifoso nell'acquisto di un ticket per Salernitana-Cesena

Dall’episodio all’esposto. “Il Codacons ha notificato un esposto all’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza, la pratica è scorretta se non ingannevole, sicuramente contraria al Codice del consumo”. Lo afferma l’avvocato Pierluigi Morena dell’ufficio legale dell’associazione su segnalazione del Codacons Salerno che ha portato alla luce un episodio relativo ad un tifoso della Salernitana.

Nella lunga nota stampa, viene raccontato l’incidente capitato ad un supporter durante la fase di acquisto di un biglietto per Salernitana-Cesena. Il tifoso non vedeva completata l’operazione, non ricevendo il titolo, ma vedeva comunque a lui addebitato il costo del biglietto sulla carta di credito. L’operazione si chiudeva con un messaggio criptico di TicketOne: “Si è verificato un errore, l’ordine potrebbe essere stato pagato correttamente. Contatta l’assistenza”.

Una volta composto il numero telefonico che rimanda al servizio, racconta il Codacons Salerno, si è aperta una farraginosa fase senza possibilità però di poter risolvere il problema. Anzi, alla fine anche la beffa: il servizio era a pagamento con costo di circa 6-7 euro. Da qui la denuncia del Codacons Salerno, che “ha notificato un esposto all’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza, la pratica è scorretta se non ingannevole, sicuramente contraria al Codice del consumo. L’assistenza tecnica per disfunzioni in piattaforma - conclude il presidente, l’avvocato Matteo Marchetti, “va semplificata, deve essere effettiva, trasparente e gratuita”.