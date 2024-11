Sassuolo-Salernitana, parte forte la prevendita per il settore ospiti: il dato Ennesima grande risposta del popolo granata

Non sarà sola la Salernitana nel debutto di Stefano Colantuono. Nonostante il momento difficile per la squadra granata, arriva l’ennesima risposta importante dal popolo granata. Nel primo giorno di prevendita per la trasferta al Mapei Stadium in casa del Sassuolo, è stata superata quota 500 biglietti venduti per il settore ospiti dell’impianto emiliano. Un dato importante, per una visita che non annovera restrizioni in materia di ordine pubblico. La capienza totale resta di 4000 unità ma si proverà a replicare le 1500 presenze al Mapei Stadium registrate nella sfida con la Reggiana nel giorno di San Matteo.