Salernitana, poker alla Primavera e brutte notizie: stop Njoh e Dalmonte Problemi muscolari per i due calciatori. Non arrivano buone notizie anche per Tongya

Non arrivano buone notizie per la Salernitana. Nel test con la Primavera, terminato 4-0 con gol di Verde e Wlodarczyk, Stefano Colantuono perde altri due calciatori. Lilian Njoh e Nicola Dalmonte non hanno preso parte alla seduta, a causa di rispettivi risentimenti muscolari. Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico. Per entrambi però si fa largo il rischio forfait.

Nessuna buona notizia dall’infermeria: Luigi Sepe si è allenato a parte con il preparatore dei portieri Di Sarno. Si proverà a recuperarlo, altrimenti spazio a Fiorillo. Giulio Maggiore si è diviso tra lavoro in palestra e fisioterapia. Ernesto Torregrossa prosegue il suo percorso di recupero personalizzato. Ancora ai box anche Franco Tongya per il quale perdurando i fastidi alla caviglia dopo il forte trauma contusivo-distorsivo rimediato contro il Cesena: il calciatore si è sottoposto nei giorni scorsi a visita specialistica che ha determinato un ulteriore periodo di lavoro personalizzato per il rinforzo dell’articolazione.