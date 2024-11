Salernitana, riecco la "bestia nera" Thorstvedt: granata vittima preferita Il norvegese si accende quando incrocia i campani: già tre gol in quattro precedenti

La classe di Berardi, l’estro di Laurientè, il ballottaggio fra Russo, Moro e Mulattieri per il ruolo di centravanti. Il Sassuolo si gode le sue tante bocche di fuoco che hanno permesso a Fabio Grosso di rilanciarsi in classifica e ora mettere nel mirino il Pisa per il sorpasso in vetta. Statistiche alla mano, gli emiliani sono la squadra che ha registrato più gol (25), più conclusioni in porta (75), più assist (15) e più dribbling completati (98) nel campionato.

Insomma un banco di prova importante per la difesa della Salernitana e per il nuovo vestito tattico di Stefano Colantuono. Da tenere d’occhio sarà sicuramente la posizione di Kristian Thorstvedt, 25enne norvegese in grado di scatenarsi quando incoccia il granata. La mezzala in ben quattro precedenti ha realizzato tre gol alla Bersagliera, vittima preferita italiana dell’esperienza del centrocampista nordico. Prima la zampata nel 5-0 dell’ottobre 2022, poi la doppietta per rimontare i gol di Ikwuemesi e Dia nello scorso ottobre. La Salernitana proverà ad arginarlo: un’insidia in più in un match tutt’altro che semplice.