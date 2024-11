Salernitana-Carrarese, all'Arechi spalti vuoti e silenzio per i primi 15' Ultras e club garantiranno sostegno alla squadra dopo la protesta

La tifoseria della Salernitana è pronta a mettere in campo una protesta forte in vista della prossima sfida casalinga contro la Carrarese. Ultras e gruppi organizzati lasceranno vuoti per i primi quindici minuti gli spalti dell'Arechi, entrando allo stadio a partire dal 16' del primo tempo. Una volta entrati, non mancherà il sostegno alla squadra ma sarà messa in atto una contestazione nei confronti di proprietà e società. Alla protesta promossa dalla Curva Sud Siberiano aderiranno anche i club.

Il clima, in ogni caso, sarà "freddo": al momento sono stati venduti circa mille biglietti in prevendita, di cui 17 per il settore ospiti. È molto probabile, dunque, che domenica l'Arechi possa far registrare il record negativo in termini di presenze, facendo più di un passo all'indietro rispetto ai 18mila spettatori (di cui circa 4mila provenienti dalla Puglia) che due settimane fa avevano affollato lo stadio con il nome da principe in occasione del "derby" del sud tra Salernitana e Bari.