Salernitana, fame di gol: Torregrossa spinge per il rientro Il numero dieci proverà ad esserci con la Carrarese

Finalmente il campo. Seppur a parte, sentendo quelle che sono le sensazioni che arriveranno dal polpaccio che prima della trasferta di Cosenza gli aveva imposto di tirare il freno. Ernesto Torregrossa però vuole dare il suo apporto alla Salernitana. Il numero dieci granata ieri ha rimesso nuovamente gli scarpini e ha ripreso a lavorare a parte. Sarà fondamentale ora capire che risposte gli darà il suo fisico dopo il periodo di stop forzato. Ma Colantuono proverà a gettarlo nella mischia a ridosso della sfida con la Carrarese, inserendolo nella lista dei convocati e lanciandolo in campo se ci sarà bisogno di qualità e senso del gol.

In queste settimane l’attaccante ha lavorato duramente per rientrare il prima possibile. Si è diviso tra lavoro in piscina e terapie, prima del ritorno in campo. A chi gli è vicino ha confessato la sua delusione per non poter aiutare la squadra nel primo vero momento difficile della stagione. E’ ancora a secco, fermo a quota zero gol. Ora la voglia di rientrare, di rompere il tabù. Torregrossa spinge, la Salernitana lo aspetta.