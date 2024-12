Salernitana, oltre 500 tifosi a Modena. Nuova multa dal Giudice Sportivo Punito lo scoppio di un petardo con la Carrarese. Previsto un esodo sabato

Quattromila euro di ammenda. Arriva la sanzione del Giudice Sportivo per la Salernitana in merito alla sfida con la Carrarese. Nel documento si legge la motivazione della sanzione: ”per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo sul terreno di giuoco e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Il riferimento è al momento dell'ingresso sugli spalti della Curva Sud Siberiano dopo i 15 minuti di sciopero, dettato dallo scoppio di un ordigno. Nel comunicato anche il turno di stop per l'esterno del Modena Cotali che salterà la sfida del Braglia.

Nell'impianto emiliano, la Salernitana non sarà sola. Questa mattina si è tenuto in videoconferenza il Gos: prevista la presenza di circa 1000 tifosi granata. Al momento, i tagliandi staccati sono oltre 500. Non ci sono limitazioni in materia di ordine pubblico.