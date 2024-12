Salernitana, restano i tanti infortuni: Colantuono senza sei pedine Nessun recupero per la trasferta di Modena: stamattina la rifinitura all'Arechi

Nessuna buona notizia dall’infermeria per la Salernitana in vista della trasferta di Modena. Stefano Colantuono deve fare i conti con ben cinque assenti per la sfida di sabato pomeriggio con i canarini. Questo è quello che racconta la penultima seduta di allenamento sostenuta dalla squadra granata al Centro Sportivo Mary Rosy. Le timide speranze di un rientro in gruppo di Franco Tongya sono state immediatamente smorzate: la caviglia del numero 7 è ancora in disordine e non permette allo scuola Juventus di accelerare. Si proverà a riaverlo a disposizione per il derby con la Juve Stabia.

Si allungano i tempi di recupero anche per Nicola Dalmonte e Lilian Njoh, alle prese con gli infortuni muscolari. Ernesto Torregrossa invece ha premuto sul freno dopo aver forzato nella scorsa settimana per rientrare in squadra e ora dovrà restare ancora ai box. Rischia invece di aver finito il proprio 2024 Andres Tello dopo la lesione muscolare al polpaccio. Si ferma anche Sfait per una distorsione alla caviglia. Questa mattina rifinitura in programma alle ore 09.30 allo stadio Arechi prima della partenza per l’Emilia.